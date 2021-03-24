в Ярославле могут объявить карантин из-за африканской чумы свиней

Очаг африканской чумы свиней выявили 23 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очаг африканской чумы свиней выявили 23 марта в исправительной колонии №8 Ярославля. Пробы отобрали у четырех павших животных и живых свиней. Для подтверждения диагноза материалы направили в Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимире, сообщает ярославский департамент ветеринарии.

УФСИН совместно со специалистами госветслужбы должен установить временный дизбарьер и шлагбаум на дороге между очагом и зоной, которой грозит заражение. Кроме того, там должны быть предупреждающие аншлаги. Проезд транспорта рядом с колонией также ограничен. - Необходимо провести уничтожение свиней, 294 головы, и продукции свиноводства, - отметил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов. – Кроме этого, рассматривается вопрос об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории Ярославля и Ярославского района.

Ярославская областная станция по борьбе с болезнями животных возьмет на контроль проведение клинического осмотра свиней в исправительной колонии № 8, а также определит вероятные источники, факторы передачи и предположительное время заноса возбудителя.