Как неожиданно: в новой системе оплаты проезда в Ярославле нашли несовершенства

Утром 23 марта, жители узнали, что в трамваи будут пускать только через переднюю дверь. Фото: Мэрия Ярославля

Перемены к Ярославлю подкрались незаметно. Так, утром 23 марта, жители узнали, что в трамваи будут пускать только через переднюю дверь. Это нужно для того, чтобы сократить число безбилетников. Заранее тест-драйв нововведения специалисты не проводили и даже не предупредили о нем жителей.

А сегодня, 23 марта, директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов лично проверил работу новой системы оплаты, а также посадку и высадку пассажиров на остановках.

— К сожалению, в новой системе есть проблемные места. Признаем, что не проинформировали население. Нововведения вызвали недопонимания и жалобы жителей. Было принято решение перенести внедрение данной системы оплаты и переходить на нее постепенно. Проект мы временно откладываем, чтобы подготовить пассажиров к изменениям, — рассказал Сергей Завьялов.

Ежедневно в трамваях от 30 до 40% пассажиров, которые ездят "зайцем". Из-за этого перевозчик теряет от 400 до 700 тысяч рублей. Но прислушавшись к жалобам ярославцев, руководство Яргорэлектротранса решило приостановить введение новой системы посадки.

Но это коснется только трамваев, которые работают с кондукторами. В трамваях без кондукторов посадка будет лишь через переднюю дверь. Вход для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин, пассажиров с детскими колясками будет разрешен и в среднюю дверь.

— Сегодня после первого рейса особых проблем не возникло. Пассажиры относятся с пониманием, заходят в переднюю дверь, реагируют достаточно адекватно. Обилечивать всех пассажиров на остановке не получится, потому что есть комплексы, где заходит большое количество жителей, — отметила кондуктор трамвая Марина Боброва.