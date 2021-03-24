В Ярэнерго появилась новая электролаборатория

Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

В распоряжении энергетиков «Россети Центр Ярэнерго» появилась еще одна многофункциональная передвижная электротехническая лаборатория с компьютерным управлением. Лаборатория предназначена для проведения комплексного испытания оборудования подстанций, диагностики и определения места повреждения кабельных линий.

Высокая эффективность электротехнической лаборатории достигается благодаря централизованному компьютерному управлению каждым этапом измерений. Все данные отображаются в режиме реального времени. Лаборатория позволяет создавать и вести базы обслуживаемого оборудования, которые за счет автоматической синхронизации с серверами можно просмотреть удаленно, а также содержит полную библиотеку нормативно-технической документации. Интуитивно понятное меню и встроенный интеллектуальный помощник облегчают управление диагностическими процессами.

Дополнительным преимуществом является высокий уровень безопасности персонала при производстве работ, обеспечиваемый самой установкой. Система в режиме реального времени проверяет наличие и качество заземления, правильность собранной измерительной схемы и другие параметры, отвечающие за безопасное проведение обследования, и сообщает пользователю информацию о возникших ошибках и методах их устранения.

Это уже второй автоматизированный диагностический комплекс, закупленный для нужд филиала. Один из них базируется в Ярославле, второй передан в Угличский район электрических сетей (РЭС) Ярэнерго, в зону ответственности которого входит город Углич и Угличский муниципальный район.

Город Углич – один из основных туристических центров Ярославской области, в котором в совокупности проживает более тридцати двух тысяч человек. В городе широко развита промышленность. От сетей Ярэнерго получают электроэнергию такие производственные предприятия как часовой завод, машиностроительный завод, завод строительного оборудования, птицефабрика, хлебозавод, мебельная фабрика и т.д.

- Благодаря своевременной диагностике мы можем заблаговременно выявить дефекты на электросетевых объектах и принять меры для их устранения. Современная электролаборатория, переданная в Угличский РЭС, поможет минимизировать количество технологических нарушений, обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Углича и Угличского района, - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Центр Ярэнерго» Владимир Плещев.