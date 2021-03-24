Из Ярославля до Минеральных Вод открывается авиасообщение

Из Ярославля будут летать самолеты до Минеральных Вод Фото: Мария ЛЕНЦ

4 июня из ярославского аэропорта «Туношна» открывается авиасообщение в Минеральные Воды. Самолеты в Ставропольский край будут по понедельникам и пятницам.

– Это уже пятое южное авианаправление, которое будет доступно жителям нашего и соседних регионов, – сказал губернатор Дмитрий Миронов. – Сейчас регулярно выполняются рейсы в Краснодар и Сочи, в июне начнутся полеты в Анапу, возобновятся полеты в Симферополь. В итоге этим летом у наших туристов появляется хороший выбор мест для отдыха, куда они смогут добраться с минимальными временными затратами.

Продажа билетов уже началась. Вылеты из Ярославля будут в 19:00, из Минеральных Вод – в 08:45. Время в пути – 2 часа 30 минут. На направлении будет работать компания «Азимут».

Подробности можно узнать по телефону 8(4852)43-18-00.