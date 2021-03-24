В Ярославле мебельный магазин обманул покупательницу

Приставы описали мебель в магазине. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Женщина заказала мебель – диван и два кресла, заплатила за них деньги, но свой товар так и не получила. Напрямую с магазином ярославна не смогла разрешить данную ситуацию и обратилась в суд. Он принял решение взыскать с предпринимателя более 300 000 рублей.

- В отделение судебных приставов по Дзержинскому району поступили исполнительные листы в отношении владелицы магазина. Под арестом оказался весь ассортимент мебельного магазин, так как добровольно выплатить сумму, которую установил суд, должница отказалась, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Вся мебель будет выставлена на торги, после которых обманутая покупательница получит свои деньги.