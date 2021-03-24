Ярославская область присоединится к Всероссийскому субботнику

Субботник в Ярославле пройдет 24 апреля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ярославский регион примет участие в Всероссийском субботнике, который пройдет 24 апреля. В порядок приведут все территории, где уже начались работы по благоустройству и где только планируются.

- Генеральная уборка состоится в преддверии онлайн-голосования за объекты нацпроекта «Жилье и городская среда» и губернаторской программы «Решаем вместе!» на 2022 году.

На 2021 год в рамках программы, работы запланированы на 147 объектах. Голосование за новые территории для ремонта начнется 26 апреля на общероссийской платформе: https://vk.cc/bZNWQy. Оставить голос можно будет до 30 мая. Для этого необходимо зарегистрироваться на новом интернет-ресурсе через портал Госуслуг или с помощью мобильного телефона