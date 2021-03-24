В Рыбинске подростки избили мужчину за сделанное им замечание

Очередное ЧП произошло в Рыбинске 20 марта. По словам 31-летнего жителя общежития на улице Тракторной, возвращаясь домой, он сделал замечание группе подростков. Ребята стояли на лестничной площадке, грызли семечки, а шелуху сплевывали на пол. Подростки слова мужчины проигнорировали.

Тогда он взял за капюшон одну из девушек и попытался вывести ее из подъезда. Но другой подросток, как указано в заявлении рыбинца, ударил его и сбил с ног. Мужчина потерял сознание, а на следующий день обратился сначала больницу, а потом в полицию.

Два встречных заявления поступили и от родителей подростков, с которыми произошел конфликт. Как пояснили в пресс-службе УМВД, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.