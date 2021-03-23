Tele2 поддержала медиамолодежь Ярославля и 72 регионов страны

На медиафорум в Ярославль приехали гости со всей страны. Фото предоставлено: ГАУ ЯО «Дворец молодежи»

Оператор стал партнером третьего всероссийского молодежного медиафорума LikeMedia в Ярославле, который собрал около тысячи гостей со всей страны.

Компания вручила digital-призы победителям медиаигры, подготовившим лучшие видеоролики и отчетные материалы по итогам мероприятия. Tele2 разделяет идеи форума – вовлечь юное поколение в цифровые проекты региона, а также содействовать профориентации молодых специалистов. Компания вручила победителям творческого задания музыкальные колонки и беспроводные зарядные устройства для гаджетов, которые соответствуют цифровому образу жизни участников.

- Мы внимательно следим за трендами социального инжиниринга. Социальные сети, цифровые сервисы, развлекательные и информационные каналы стали неотъемлемыми атрибутами современной жизни, особенно для поколения Z. В компании отлично это понимают и предоставляют на актуальных тарифах бесплатный трафик для социальных сетей и мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber и безлимит на TikTok. Кроме того, подобные мероприятия соответствуют идеологии "других правил" Tele2».

Организаторы форума LikeMedia в регионе – ГАУ Ярославской области «Дворец молодежи» и Правительство Ярославской области, пригласили пул профессиональных спикеров из сферы телевидения, интернет-СМИ, маркетинга, организации мероприятий, киноиндустрии и других. В течение трех дней гости из 73 регионов получали новые знания и отрабатывали навыки, - пояснил директор ярославского филиала Tele2 Сергей Тимонин.

- Мы благодарны нашему партнеру – оператору мобильной связи Tele2 – за помощь при организации всероссийского медиафорума LikeMedia. Наши партнеры понимают важность проведения подобных событий в нашем регионе. Ежегодно площадка медиафорума привлекает молодежь – современную и креативную аудиторию, которая обменивается опытом в медиасфере, формирует новые тренды и развивает навыки в одной из самых быстро меняющихся сфер – сфере медиа», - рассказала директор государственного автономного учреждения Ярославской области «Дворец молодежи» Анна Шмелева.