В Рыбинске будут судить водителя автобуса, насмерть сбившего велосипедиста

В Рыбинске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего водителя рейсового автобуса.

Рано утром 12 августа прошлого года молодой человек перевозил пассажиров на автобусе ПАЗ. На Переборском тракте в районе деревни Пригородная он сбил 70-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Пожилой мужчина скончался на месте ДТП.

Следствие установило, что водитель автобуса не только превысил предельно допустимую скорость – ехал вместо 60-и 85 километров в час, но и находился в состоянии наркотического опьянения.

Обвиняемый пытался оправдаться тем, что накануне принял неизвестную таблетку, приняв ее за энергетик. И даже в мыслях не держал, что это может быть наркотик.

Сразу же после смертельного ДТП водитель был уволен. Мужчине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Немного шокирующих цифр. По данным Госавтоинспекции, в 2020 году на ярославских дорогах было выявлено 5100 нетрезвых водителей. Из них 260 были в состоянии наркотического опьянения. За два месяца этого года уже попались 680 водителей в неадекватном состоянии. 45 из них – под воздействием наркотиков.