В Ярославле у полиграфического предприятия арестовали оборудование

В Ярославле судебные приставы арестовали залоговое имущество директора и учредителя полиграфического предприятия. Фото: УФСИН по Ярославской области.

В Ярославле судебные приставы арестовали залоговое имущество директора и учредителя полиграфического предприятия. Они взяли кредит в банке и прекратили его выплачивать. Банк обратился за помощью в суд.

- Суд обязал взыскать с граждан долг по кредиту, проценты, а также заложенное имущество. В результате сумма задолженности перед банком составила более 7 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В скором времени судебные приставы пришли к неплательщикам, чтобы арестовать технику, стоимость которой определили от 1,5 до 17,5 миллионов рублей. Оборудование будет выставлено на торги, но пока находится у владельца.