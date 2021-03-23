В Рыбинске строят самый большой корабль

Строительство самого большого корабля. Фото: "Вымпел" Рыбинск

Рыбинский судостроительный завод "Вымпел" по заказу Российского Министерства обороны строит самый большой корабль за всю историю предприятия.

- Судно длиной 77 метров, шириной 16 метров и высотой 14 метров предназначено для приема, хранения и транспортировки боеприпасов на подводные и надводные корабли, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Строительство началось 5 мая 2015 года. Корабль назвали "Геннадий Дмитриев", в честь скончавшегося начальника отдела госприемки кораблей Главного командования Военно-Морского флота.