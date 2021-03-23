«Транснефть - Балтика» обеспечивает надежность магистральных нефтепроводов

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

ООО «Транснефть - Балтика» на 72 часа произвело плановую остановку транспортировки нефти и осуществило средний ремонт 6 задвижек на линейной части трубопроводов по участку Палкино – Кириши МН Палкино – Приморск и по участку Горький – Ярославль-3 МН Сургут – Полоцк , а также на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Песь». Также были заменены 3 задвижки на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Ярославль-3» и 1 задвижка на ЛПДС «Ярославль».

Проведена работа по вырезке ненормативного отбора давления на МН Палкино-Приморск. Выполнены работы по ликвидации вантузов – устройств для впуска воздуха и выпуска газовоздушной среды, а также для откачки и заполнении нефти и нефтепродуктов при ремонтах – на МН Сургут – Полоцк. Устранены выступающие внутрь трубопровода дефекты на МН Сургут – Полоцк, которые препятствовали безопасному прохождению внутритрубных инспекционных приборов.

Мероприятия направлены на повышение надежности и безопасности производственных объектов ООО «Транснефть – Балтика».

В плановых работах были задействованы 450 сотрудников ООО «Транснефть – Балтика», использовались 70 единиц техники. Мероприятия выполнены в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта и программой ремонтно-эксплуатационных нужд.

В настоящее время трубопроводы работают в штатном режиме, транспортировка нефти ведется в соответствии с графиком.