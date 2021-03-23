Игрок ЦСКА оштрафован за грубую игру во время матча с ярославским «Локомотивом»

Кемпе впечатал в борт Никиту Черепанова. Скриншот с видео, КХЛ

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе оштрафован на крупную сумму за грубую игру во время матча с ярославским «Локомотивом». Инцидент произошел 21 марта на пятой минуте первого периода.

Кемпе впечатал в борт Никиту Черепанова, свалил его с ног ударом. Между игроками команд завязалась потасовка, Черепанов в это время лежал на льду. Хоккеист все же сумел встать, но на лед вернулся только в третьем периоде и уже в специальном шлеме. Марио Кемпе был удален до конца матча.

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменения наказание, наложенное на нападающего ЦСКА Марио Кемпе по п.1.13 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (толчок в борт – прим.ред.), подвергнуть денежному штрафу, - говорится на сайте КХЛ.

Сумма штрафа не указывается.