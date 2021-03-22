Отец-вахтовик из Ярославской области задолжал алиментов на 400 тысяч

Судебные приставы разыскали пропавшего отца, который долгое время не платит сыну алименты. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Первомайском районе Ярославского региона судебные приставы разыскали пропавшего отца, который долгое время не платит сыну алименты. Сделали они это с помощью социальных сетей, по месту прописки должник не появлялся, поэтому его объявили в розыск.

На личную страницу мужчине отправили сообщение, в котором говорится о встрече с судебным-приставом исполнителем. Сообщение дошло, встреча состоялась.

- Как выяснилось, должник работает неофициально вахтовым методом на севере. Общая сумма задолженности по исполнительному производству на момент установления места работы должника составила более 400 000 рублей, - рассказали в УФСИН России по Ярославской области.

Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде 50 часов обязательных работ. Также с него будет удерживаться 70% со всех доходов, но об этом горе-отец узнает только по возвращению на север.