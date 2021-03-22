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Общество22 марта 2021 16:45

В Рыбинске коммунальщики завершают зимнюю уборку дорог

Синоптики сказали, что снегопадов больше не будет
Влада Красоткина
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Коммунальные службы Рыбинска переходят на летний режим уборки дорог, потому что снегопадов в этом сезоне синоптики больше не прогнозировали.

Фото: Администрация Рыбинска

Коммунальные службы Рыбинска переходят на летний режим уборки дорог, потому что снегопадов в этом сезоне синоптики больше не прогнозировали. Но пока не наступят устойчивые плюсовые температуры проезжую часть и тротуары продолжат обрабатывать противогололедными материалами.

- Продолжается вывоз снега с городских улиц. Сейчас этот объем уже превысил 100 тысяч кубометров, - рассказала ведущий инженер контрольно-эксплуатационного отдела Управления городского хозяйства Валентина Осокина.

Снег убирают в ночное время, когда припаркованных машин меньше. В первую очередь очищают обочины дорог, где есть подтопление из-за тающего снега, снежные валы у пешеходных переходов, а также открывают дождеприемные колодцы для спуска талых вод.

В зависимости от такого, с какой скоростью будет таять снег, подрядчики приступят к уборке наносного грунта с проезжей части.