В Рыбинске коммунальщики завершают зимнюю уборку дорог

Коммунальные службы Рыбинска переходят на летний режим уборки дорог, потому что снегопадов в этом сезоне синоптики больше не прогнозировали. Фото: Администрация Рыбинска

Коммунальные службы Рыбинска переходят на летний режим уборки дорог, потому что снегопадов в этом сезоне синоптики больше не прогнозировали. Но пока не наступят устойчивые плюсовые температуры проезжую часть и тротуары продолжат обрабатывать противогололедными материалами.

- Продолжается вывоз снега с городских улиц. Сейчас этот объем уже превысил 100 тысяч кубометров, - рассказала ведущий инженер контрольно-эксплуатационного отдела Управления городского хозяйства Валентина Осокина.

Снег убирают в ночное время, когда припаркованных машин меньше. В первую очередь очищают обочины дорог, где есть подтопление из-за тающего снега, снежные валы у пешеходных переходов, а также открывают дождеприемные колодцы для спуска талых вод.

В зависимости от такого, с какой скоростью будет таять снег, подрядчики приступят к уборке наносного грунта с проезжей части.