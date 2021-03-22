В Ярославле начали работать дневные лагеря для школьников

Детей ждет насыщенная программа в лагерях: квесты, викторины, экскурсии. Фото: Мэрия Ярославля

22 марта у многих ярославских школьников начались каникулы, поэтому в их учебных заведениях открылись лагеря дневного пребывания.

— В лагерях будет организовано двухразовое горячее питание, стоимость которого составит 176 рублей в день. Для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и детей из многодетных семей, оплата питания будет осуществляться за счёт областного и городского бюджетов. Всего в период весенних каникул лагеря будут организованы на базе 62 школ города, а также в 18 учреждениях дополнительного образования. Их смогут посетить порядка 3000 школьников, — рассказала директор департамента образования мэрии города Ярославля Елена Иванова.

Детей ждет насыщенная программа: квесты, викторины, экскурсии, выставки, спортивные и творческие игры. Первые лагеря будут открыты с 22 по 26 марта, но большая часть будет работать с 29 марта и до 2 апреля. Образовательные учреждения, которые работают триместрами, примут ребят с 12 по 16 апреля.