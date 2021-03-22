В Угличе неизвестный угрожал убить мать молодой девушки

Очевидцы утверждают, что у мужчины в руках был нож Фото: Полина Вачнадзе

Он преследует жертв с ножом и караулит возле дома. В Угличе появился пугающий тип, который угрожает незнакомым людям убийством.

В дежурную часть отдела полиции поступил звонок от 22-летней девушки. Она рассказала, что у ее дома стоит неизвестный мужчина с ножом и кричит, что убьет ее мать.

Полиция быстро среагировала и задержала подозреваемого. Им оказался 27-летний безработный житель Углича, на которого ранее поступали подобные заявления.

- Аналогичные обращения в полицию поступили от местных жительниц, которых преследовал неизвестный мужчина, угрожая ножом. Телесных повреждений зарегистрировано не было, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемый во всем признался. Свое поведение объяснил, тем, что был пьяный и хотел просто напугать женщин. Сейчас он заключен под стражу, ведется расследование.