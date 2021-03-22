Министр здравоохранения России открыл в Ярославле уникальную лабораторию

Вв Ярославле открыли новую лабораторию Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 22 марта, в Ярославской области с визитом находится министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе с главой региона Дмитрием Мироновым он запустил в работу новый лабораторный комплекс филиала Росздравнадзора.

Эта лаборатория позволит контролировать качество вакцины от коронавируса. Помимо этого в ее функционал войдет контроль качества препаратов, предназначенных для онкобольных. Также здесь можно проводить испытания лекарств и выявлять даже самые незначительные посторонние примеси. Помимо этого, в ярославской лаборатории можно разрабатывать методы экспресс-анализа качества препаратов. Их можно будет тестировать без вскрытия упаковки.