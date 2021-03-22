Глава Рыбинска сохранит свои полномочия до сентября 2021 года. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Сегодня, 22 марта, заканчиваются полномочия главы Рыбинска Дениса Добрякова. Напомним, он был избран градоначальником пять лет назад, 21 марта 2016 года и сейчас в Рыбинске должны были пройти выборы. Однако региональная избирательная комиссия решила провести выборы в сентябре, в единый день голосования.

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на уполномоченного по информационной и внутренней политике администрации Рыбинска Светлану Израйлеву, полномочия Дениса Добрякова сохранятся до вступления в должность нового руководителя города. Причем, не каких-либо приставок и аббревиатур вроде «врио» и «ио».

Таким образом, Денис Добряков продолжит руководить Рыбинском до вступления в должность нового главы.