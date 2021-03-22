В Ярославле пройдет акция «Хочу домой» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

27 и 28 марта в торговом центе «Яркий» в Ярославле пройдет акция «Хочу домой». Здесь можно взять себе четвероногого друга или оказать помощь приютам.

- Хочется, чтобы все бездомные собачки и кошечки смогли найти свой дом и любящих хозяев. Животные, которых мы привезем на акцию-раздачу, социализированы и ориентированы на дружбу с человеком, - рассказала начальник отдела отлова безнадзорных животных МУП «Городское Спецавтохозяйство» Алла Волкова.

Ни одна из проведенных акции не проходит безрезультатно: с прошлой акции домой уехали 30 животных. Сейчас у кошек и собак все хорошо – передав их в руки новых хозяев, волонтеры продолжают следить за судьбой своих бывших подопечных.

Во время акции ярославцы могут помочь приютам: привезти корм, крупы, ошейники, поводки, миски, наполнители, лотки, переноски, когтеточки и домики для кошек. С радостью примут волонтеры средства обработки, моющие и дезинфицирующие средства, пеленки. Не откажутся и от финансовой помощи – деньги нужны на стерилизацию и лечение подобрышей.

Акция продлится с 12:00 до 17:00 в ТЦ «Яркий» (пр. Машиностроителей, 30/18). Вход свободный, но возьмите с собой паспорт – животных отдают только по договору.