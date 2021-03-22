Ярославский «Локомотив» уступил ЦСКА Фото: Полина Вачнадзе

2:1 – с таким счетом завершилась вчера, 21 марта, третья встреча ярославского «Локомотива» с ЦСКА.

Москвичи первыми открыли счет и он держался неизменным до третьего периода. 1:1 – цифры на табло сравнял Павел Тютнев. Команда ЦСКА, до этого работавшая по большей мере на оборону, пошла в наступление. Наш «Локомотив» тоже изо всех сил старался вырвать победу и даже создал для этого несколько моментов. Но безрезультатно.

Овертайм, бросок Антона Слепышева – и счет 2:1 в пользу москвичей.

Следующий матч пройдет в Ярославле во вторник, 24 марта. Счет идет до четырех побед, пока он 2:1 в пользу ЦСКА.