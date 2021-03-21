"Не зная броду, не суйся в воду": в ярославской луже утонула машина

На Ярославских дорогах утонула легковушка

В Ярославле на улице Мирная есть собственное море. На такой курорт вы вряд ли захотите съездить, потому что огромная лужа на середине дороги, в которой сегодня, 21 марта, утонула легковушка не вызывает радости.

Вода разлилась по всему асфальту, возможности объехать ее нет, поэтому машина наполовину просела в грязи и не может проехать дальше.

- Безопасные и качественные дороги Ярославля, - пишет Анастасия Рулева в группе "Жесть Ярославль".

Из-за легковушки движение на этом участке дороги остановилось. Пробка, позади стоит фура. А ведь недавно мэрия Ярославля писала, что занимается очисткой ливневых колодцев для талых вод.