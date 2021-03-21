В Переславской ЦРБ отремонтируют аппарат КТ

В приборе сломалась трубка и несколько запчастей. Фото: Александр БОЙКО

В Переславле сломался единственный аппарат КТ, который определяет поражение легких во время болезни коронавирусом.

В приборе сломалась трубка и несколько запчастей. Для работы было необходимо заменить неисправные детали, но на это требовалось 11 миллионов рублей. Власти не могли выделить такую сумму.

- Компьютерный рентгеновский томограф в Переславской ЦРБ будет отремонтирован. Необходимую для ремонта оборудования сумму свыше 11 миллионов рублей удалось найти из внебюджетных источников, - рассказал губернатор Дмитрий Миронов.

Функции КТ на время поломки выполнял больничный ренген.