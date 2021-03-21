В Ярославле пропал молодой парень

Пропавший молодой человек из Ярославля. Фото: "ЯрСпас.РФ"

18 марта во Фрунзенском районе Ярославля пропал 24-летний Бурдин Владислав. Он ушел из дома и с этого момента о его местонахождении ничего не известно.

- Рост 174 сантиметра, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серые. Из особых примет - прихрамывает на левую ногу, косоглазие левого глаза, - рассказали в "ЯрСпас.РФ".

Парень был одет в вязанную шапку, темную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны "Адидас". Обут в коричневые ботинки на шнуровке, при себе темная сумка через плечо.

Если Вам известно, где находится Владислав, то сообщите по телефонам 112, 102, 8-910-964-08-38.