В одном из городов Ярославской области регулярно ловят пьяных водителей

В Гаврилов-Яме на улице Молодежная сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль. Фото: Алексей ФОКИН

В Гаврилов-Яме на улице Молодежная сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль «ВАЗ-21120». Оказалось, что 28-летний водитель находился за рулем в алкогольном опьянении.

- От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности, лишен права управления транспортными средствами, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Также на дороге «Иваново-Ярославль» в Гаврилов-Ямском районе гаишники остановили еще одного пьяного водителя "Нивы Шевроле". Мужчина также отказался от медобследования, ранее привлекался к административной ответственности и лишен прав.

Против обоих водителей возбудили уголовные дела, им грозит до 2 лет лишения свободы.