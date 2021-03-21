В Ярославле ремонт на проспекте Машиностроителей вышел на новый этап

Владимир Волков выехал на магистраль с проверкой. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле во всю идет ремонт проспекта Машиностроителей. Работы на одной из основных дорог Заволжского района ведутся не первый месяц, мэр Владимир Волков выехал на магистраль с проверкой.

— На объекте продолжаются работы по замене ливневого коллектора, который находится под дорожным основанием. Ремонт сетей планируется завершить в конце апреля. После этого подрядная организация приступит к основным работам — замене бортового камня и асфальтировке. Указали подрядной организации на все недостатки. До понедельника они должны навести порядок в зоне производства работ и ускорить процесс. Кроме того, поставлена задача в ближайшее время закончить ямочный ремонт на самом проспекте и произвести его на объездных дорогах, — отметил Владимир Волков.

Контракт по реконструкции рассчитан на два года. Срок сдачи дороги - август 2021 года.