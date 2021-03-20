"Работала наравне со взрослыми": 87-летняя ярославна через суд доказала, что трудилась во время войны

В прокуратура Ярославля обратилась 87-летняя жительница города. У бабушки не сохранились документы, которые бы доказывали, что она работала во время Великой Отечественной войны. И из-за этой бюрократии пожилая ярославна не могла получить удостоверение ветерана и, соответственно, положенные ей по закону льготы.

Во время войны в порядке мобилизации многие учащиеся 6-10 классов привлекались к колхозным работам. Ярославна свой долг Родине отдавала в колхозе "Пятилетка" Волгоградской области. Наравне со взрослыми работала после уроков и во время каникул: выращивала овощи, собирала урожай, трудилась на элеваторе, бегала посыльной в сельсовете. Но документов об этом у нее на руках не было.

- По результатам проверки прокуратура Ярославля обратилась с заявлением в суд об установлении факта работы в годы Великой Отечественной войны. Представителю прокуратуры удалось доказать факт работы заявительницы в 1944-1948 годах в колхозе «Пятилетка» на основании свидетельских показаний и архивной справки Администрации Еланского района Волгоградской области, - пояснили в прокуратуре области.

Кировский суд исковые требования удовлетворил. В ближайшее время жительница Ярославля получит и положенный ей статус и льготы.