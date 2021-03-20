В Ярославской области активизировались дистанционные мошенники

Сразу вешайте трубку, если подозреваете, что вам звонит мошенник Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области увеличивается число жертв, пострадавших от рук дистанционных мошенников. При этом люди не раз слышали о таких разводах, но когда им звонят из "службы безопасности банков", забывают обо всех предупреждениях. Например, супруги из Ярославля на протяжении недели брали кредиты и переводили деньги на якобы безопасные счета - за несколько дней они отдали мошенникам 1,8 миллиона рублей. Еще одна ярославна хотела продать щенка и сообщила звонившим реквизиты своей карты. Итог - списание 46 тысяч рублей.

УМВД России по Ярославской области совместно с сотрудниками прокуратуры и финансовых учреждений подготовили профилактический ролик, где рассказали, почему не нужно доверять звонкам из "банков".

Посмотрите это видео и покажите его своим родственникам, особенно пожилым - чаще всего именно они попадаются на уловки злоумышленников. И в любой сомнительной ситуации после таких звонков набирайте 02.