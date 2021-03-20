Скульптура из Ярославской области вошла в число самых необычных памятников России

Скульптура «Мышь-купчиха» вошла в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России» Фото: Правительство Ярославской области

Скульптура «Мышь-купчиха», установленная в Мышкине, вошла в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России». Ее выбрали во время конкурса

«Мышь-купчиха» сделана Александром Беляковым в 2017 году. Высота символа города 170 сантиметров, а вес около 200 килограммов. Стоит мышь у Музея живых ремесел города.

Помимо «Мыши-купчихи», в энциклопедию вошли псковский «Динозавр», «Йошкин кот» из Йошкар-Олы, «Комар – хранитель Сибири» из Ноябрьска Ямало-Ненецкого АО, «Дворник» из Якутска, «Котенок с улицы Лизюкова» из Воронежа, «Крокодил с птичкой» из Иванова, «Конь в пальто» из Сочи и другие объекты.

В голосовании приняли участие более 320 тысяч человек. Конкурс «СкульпТУТУра» прошел по инициативе сервиса «Туту.ру».