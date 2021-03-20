В Ярославской области навигацию планируют открыть с 1 мая

Навигация в Ярославской области откроется 1 мая Фото: Полина Вачнадзе

Навигация в Ярославской области будет открыта с 1 мая. В маршрутной сети никаких изменений не планируется. Из Ярославля водный транспорт будет ходить в Константиново, Кузьминское, Новые Ченцы, Сады, Брейтово; из Рыбинска - в Колхозник и Песочное; из поселка Переборы: в Юршино. Из Ярославля также можно будет добраться до Толги и Вакарево.

А вот цены на проезд изменятся.

– Изменение тарифа на 2021 год обусловлено ростом цен на моторное топливо, ремонты и техническое обслуживание судов, требованиями законодательства по обеспечению транспортной безопасности, – пояснила и.о. директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова. – Пересмотр тарифов на пассажирские перевозки происходит ежегодно. В этом сезоне они ниже экономически обоснованных затрат перевозчиков.

Тариф на поездку на пригородных маршрутах на расстояние до 10 километров включительно и на городских маршрутах - 37 рублей. а расстояние свыше 10 километров - 3,33 рубля за километр. Все льготы сохраняются.