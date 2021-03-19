За долг подруге ярославец может лишиться бизнес-оборудования и машины

В Ярославле судебные приставы арестовали у бизнесмена машину и мебельное оборудование. Фото: УФССП по Ярославской области.

В Ярославле судебные приставы арестовали у бизнесмена машину и мебельное оборудование: станки, строительный пылесос, компрессор и другое . Мужчина не вернул своей знакомой деньги, которые она одолжила на развитие предприятия, а это более миллиона рублей.

- Долг образовался и по кредиту, и налогам. По решению суда бизнесмен обязан выплатить взыскательнице более 1,7 млн рублей. Добровольно коммерсант долги погашать не захотел, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Все имущество пойдет на списание задолженностей, если должник сам вовремя не вернет деньги.