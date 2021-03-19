В Рыбинске ремонтируют ливневые колодцы

В Рыбинске закупили специальную фрезу для ремонта колодцев и люков, в которые стекаются талые воды. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске закупили специальную фрезу для ремонта колодцев и люков, в которые стекаются талые воды. Раньше инструмент брали в аренду, а теперь он есть в собственности и это позволит продолжить ремонт, который начали в прошлом году.

- Фреза позволит качественно проводить работы. Навесное оборудование заказали еще в начале года, и только сейчас поступило в распоряжение муниципального предприятия. Стоимость фрезы - 529 тысяч рублей, но окупиться она достаточно быстро, - пояснила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

В ближайшее время при помощи нового оборудования в Рыбинске восстановят 10 дорожных колодцев.