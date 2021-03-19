В Ярославской области водитель пренебрег скоростным режимом и покалечил двух человек

Один из пострадавших автомобилей. Фото: ОГИБДД г.Переславля

В Переславском районе на трассе "Москва-Холмогоры" произошла авария, в которой разбились четыре машины: "Хундай", "Лада", "Лада" и "Ауди". Водитель "Лады Ларгус" ехал со скоростью 100 километров в час, вместо положенных 50 по временному дорожному знаку и въехал в "Ладу Гранту", далее машины врезались друг в друга по цепочке.

- Результатом пренебрежения требования временных дорожных знаков стали четыре машины с механическими повреждениями и двое пострадавших. Наверное, этот водитель не знал, что временные дорожные знаки имеют приоритет перед постоянными, - рассказали в ОГИБДД г.Переславля.

Чтобы справиться с последствиями ДТП, на место происшествия выехало четыре спасателя и две спецмашины.