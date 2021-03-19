В Ярославле задержали мужчину с двумя килограммами наркотиков

В Ярославле полицейские задержали 35-летнего безработного мужчину с 18 свертками наркоты на руках. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле полицейские задержали 35-летнего безработного мужчину с 18 свертками наркоты на руках. Чуть позже сотрудники устроили обыск в квартире предполагаемого "дилера", где обнаружили два пластиковых контейнера и полиэтиленовый пакет с веществом весом в 2 килограмма 200 грамм. Экспертиза установила, что найденное вещество - синтетическое психотропное средство.

- Изъятые наркотики предназначались для дальнейшего сбыта на территории города Ярославля. Известно, что подозреваемый «работал» на интернет-магазин по сбыту запрещенных веществ. По заданию «работодателя» забирал крупную партию наркотиков, раскладывал по тайникам для потребителей, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.