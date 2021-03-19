Ярославского подростка, напавшего на 13-летнюю девочку, заключили под стражу

Подростка заключили под стражу до 15 мая Фото: СУ СКР по Ярославской области

16-летний подросток, который обвиняется в совершении насильственных действий в отношении 13-летней девочки, до 15 мая заключен под стражу. Такое решение принял Фрунзенский районный суд.

Юный ярославец был задержан вчера, 18 марта. Свою вину он признал. Нападение на ребенка произошло 17 марта в подъезде многоквартирного дома во Фрунзенском районе. Юноша приставал к девочке, а потом убежал. Родители школьницы написали заявление в полицию.