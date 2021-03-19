Не май еще, чтобы елки выкидывать: из ярославского парка до сих пор не убрали новогоднюю ель

Елк ане просто стоит, а еще и сверкает огнями. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Юбилейном парке Ярославля до сих пор стоит и напоминает о давно прошедшем празднике новогодняя елка.

- Интересно, до какого числа запланировала Ленинская администрация продлить новогодний праздник всему району? Не пора ли убрать елку с клумбы? В первые годы после реконструкции сквера в ней даже сажали цветы, а теперь в зимний период и до … новогодняя елка, а потом – бетонные сваи, державшие ее. Новый год – круглый год? – спрашивает чиновников подписчик группы «Ярославль LIVE».

К этому посту большинство ярославцев отнеслись с юмором:

- Молодцы! А я вот слабак… перед 8 Марта пришлось убрать символ Нового года.

- Помню, прошлым летом решил приборку капитальную на балконе сделать где-то в районе июля. Ну, и выбросить старую елку заодно. Короче, пока шел до помойки, поднял настроение минимум двум ребятам на «Газельке», которые аж тормознули, чтобы проржаться.

- А может думают, корни пустит.

- А может соревнования, у кого терпения больше хватит. Да и не май месяц еще, чтобы елки выкидывать.

В мэрии Ярославля пообещали, что елку уберут сегодня.