Погода в Ярославской области в выходные, 20 и 21 марта: зима продолжается

В выходные ожидаются минусовые температуры. Скриншот с сайта Gismeteo

В ближайшие выходные в Ярославскую область весна вряд ли придет.

По прогнозам метеорологов «Гисметео», в субботу, 20 марта, в регионе днем будет -4, выглянет солнце. Ночью ожидается до -10 градусов.

В воскресенье, 21 марта, солнце появится только утром, а потом скроется за облаками, к вечеру возможен снегопад. Температура днем -1, ночью -11 градусов.

- Главная опасность похолоданий в марте – то, что активно тают сугробы. На улицах лужи, и в ночные часы они будут замерзать, поэтому нужно готовиться к сильной гололедице, - предупреждают специалисты Центра «Фобос».

Март не особо радует ярославцев сильным теплом и в ближайшие несколько дней метеозима продолжится. Но с 23 марта намечаются позитивные перемены: инициатива перейдет к антициклону, который продлится до конца месяца.