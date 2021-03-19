Ярославца будут судить за убийство охранника букмекерской конторы

Всем потерпевшим злоумышленник угрожал ножом Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 32-летний местный житель обвиняется сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Перед судом мужчина предстанет не в первый раз – он уже был неоднократно судим за преступления против собственности.

По версии следствия, в декабре прошлого года ярославец напал на букмекерскую контору в Дзержинском районе. Он несколько раз ударил ножом охранника, мужчина от травм скончался, и украл из кассы около 90 тысяч рублей.

На следующий день, по данным правоохранительных органов, обвиняемый совершил еще два разбойных нападения: у сотрудников почты похитил 17 тысяч рублей, а в магазине вырвал кассу и скрылся вместе с ней и сотовым телефоном одного из сотрудников. Все преступления мужчина совершал с ножом в руках. Как выяснилось позже, торговую точку злоумышленник ограбил зря: денег в кассе не оказалось.

И как вишенка на торте – мужчина сдал в ломбард за 46 тысяч рублей ноутбук своей матери. За это ему тоже придется ответить.

- Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.