В Ярославле сотрудники ФСБ задержали украинского неонациста Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле и Геленджике задержаны 14 сторонников украинского молодежного радикального сообщества, сообщили в ФСБ. 13 человек взяли на юге страны, одного – в Ярославле.

У задержанных изъяты инструкции по изготовлению оружия и взрывных устройств, нацистские материалы, холодное оружие и средства связи.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ, группа, созданная гражданином Украины, действует с 2019 года. Ее участники получали из Киева и Харькова инструкции по проведению террористических актов и других насильственных действий.

- Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур, - уточнили в ведомстве.