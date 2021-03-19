Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ярославль
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ярославль
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия19 марта 2021 11:54

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали украинского неонациста

13 человек взяли в Геленджике
Полина Вачнадзе
Комментарии (5)Комментарии (5)

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали украинского неонациста

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ярославле и Геленджике задержаны 14 сторонников украинского молодежного радикального сообщества, сообщили в ФСБ. 13 человек взяли на юге страны, одного – в Ярославле.

У задержанных изъяты инструкции по изготовлению оружия и взрывных устройств, нацистские материалы, холодное оружие и средства связи.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ФСБ, группа, созданная гражданином Украины, действует с 2019 года. Ее участники получали из Киева и Харькова инструкции по проведению террористических актов и других насильственных действий.

- Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур, - уточнили в ведомстве.

Криминал