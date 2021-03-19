В Ярославле грузовик насмерть сбил пешехода

Пешеход скончался на месте происшествия. ФОТО: группа "Автопортал76.RU" ВКонтакте

Вчера, 18 марта, вечером под колеса грузовика МАЗ попал 64-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. ДТП произошло у дома №12 на Костромском шоссе.

Почему ярославец решил перебегать четырехполосную дорогу, теперь уже не выяснить. Пешеход скончался на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Сейчас устанавливаются вес обстоятельства случившегося.