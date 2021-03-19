Ярославские газовики готовы к прохождению весеннего паводкого периода

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Ярославские газовики проводят мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации и бесперебойного газоснабжения в весенний паводковый период.

В Обществе составлен план мероприятий, проводятся совещания с техническими руководителями филиалов и подразделений компании, определяется перечень особо опасных участков объектов газоснабжения.

В период объявления в регионе опасности паводка, службами подземного газопровода и аварийно-диспетчерской службой будет осуществляться усиленный контроль в зонах, опасных к затоплению.

- Весной, в период наступления паводка и оттаивания грунта, повышается риск деформации газопроводов, что может привести к нарушению их целостности и к появлению утечек газа. Природный газ имеет свойство распространяться на значительные расстояния от места утечки газа и скапливаться в замкнутых местах, таких как: подвалы, коллекторы, погреба, колодцы и другие подземные коммуникации. Уважаемые граждане! Если Вы почувствовали запах газа на улице, в подвальном помещении, заметили бурление воды на поверхности земли с запахом газа - незамедлительно позвоните по телефону «04», с мобильного – «104», - прокомментировал временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» Алексей Пилясов.