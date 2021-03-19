В Ярославле на Пятерке собираются построить 17-этажную гостиницу и высотки

Пятерка очень быстро застраивается многоэтажками Фото: Полина Вачнадзе

Тихий район Пятерка в Ярославле медленно, но верно превращается в очередной «человейник». На смену малоэтажным домом приходят высотки и вот очередная новость от мэрии города: в районе улиц Чкалова, Белинского, Автозаводской и Радищева собираются построить еще парочку многоэтажек и гостиницу в 17 этажей.

По проекту, утвержденному в 2017 году, на этой территории планировалось строительство семи многоквартирных многоэтажных домов, два объекта социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также многоэтажного гаража. Из задуманного реализовано только угадайте что? Правильно: строительство многоэтажек, пяти из семи возможных, и объекта бытового обслуживания.

- Внесение изменений в проект планировки предусматривает строительство многоквартирного дома со встроенными объектами обслуживания (до 10 надземных этажей), многоквартирного дома 12 этажей; одного объекта бытового обслуживания, а также размещение гостиницы (17 надземных этажей) со встроенной автостоянкой взамен ранее предусмотренного многоэтажного гаража, - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте мэрии Ярославля.

Все изменения по закону необходимо обсуждать с жителями города. Высказать свое мнение можно на сайте мэрии – комментарии и предложения принимаются до 23 марта.