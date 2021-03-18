В Ярославской области спасли сбежавшего из дома енота

Енот Кисуля сидит на дереве. Фото: "Вести Ярославль"

17 марта, в Ярославле от хозяйки сбежал енот по кличке Кисуля. Зверек отогнул прутья клетки и сбежал на дерево на улице Светлая, где просидел всю ночь. Спасатели ехали на помощь долго, поэтому женщина утром 18 марта снимала своего питомца вместе с прохожими и съемочной группой "Вести Ярославль".

- Я не верю, что она нашлась. Я всю ночь ревела. Думала, что уже похоронила ее, - рассказала "Вести Ярославль" хозяйка енота.

Чтобы снять животное, прохожие начали пилить ветку, на которой оно сидело и ловили его в покрывало. Но без жертв все равно не обошлось. От страха енот вцепился в руку своего спасателя. Мужчине даже понадобилась медицинская помощь.