16-летнего ярославца подозревают в сексуальных домогательствах к 13-летней девочке

В Ярославле задержали 16-летнего подростка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле задержали 16-летнего подростка. Молодого человека подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней школьницы.

Преступление было совершено 17 марта многоэтажного дома во Фрунзенском районе города. Злоумышленник вместе с девочкой зашел в лифт и там начал к ней приставать. Потом по неизвестным причинам нападавший остановился и сбежал. Родители ребенка написали заявление в полицию.

Благодаря совместным действиям следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска подозреваемый был задержан.

- Под тяжестью неопровержимых доказательств молодой человек признался в совершенном преступлении и дал признательные показания, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.