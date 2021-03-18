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Общество18 марта 2021 17:45

Между Ярославлем и Анапой откроется авиасообщение

Но только с 14 июня и до конца сентября
Влада Красоткина
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Фото: Дмитрий Миронов

Из аэропорта Туношна с 14 июня и до конца сентября можно будет летать в Анапу. Продажа билетов уже открыта, время полета занимает 2 часа 30 минут.

- Уверен, что новые направления позволят ярославцам спланировать полноценный и интересный отпуск, лучше узнать Россию. А наша область станет еще ближе для жителей других регионов, - сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Также в этом году из Ярославля можно улететь в Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь и по всей маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот» через московский аэропорт Шереметьево.