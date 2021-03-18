Жительницу Ярославской области осудили за убийство в состоянии аффекта

Сожитель довел женщину ревностью и оскорблениями Фото: Полина Вачнадзе

Жительница Данилова убила своего сожителя в состоянии аффекта. В суде сторона защиты доказала, это состояние было вызвано длительной психотравмирующей ситуацией из-за аморального поведения потерпевшего.

Между парой не раз возникали ссоры на почве ревности, а мужчина регулярно оскорблял и унижал женщину.

Вечером 1 июля прошлого года во время очередного конфликта сожитель собрался уходить, стал одеваться, при этом повторял, что начал отношения с другой женщиной. И тут обвиняемую «накрыло».

- Она взяла на кухне нож и нанесла сожителю один удар в область груди. Пока ходила за помощью, мужчина скончался, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В январе Даниловский суд признал жительницу Данилова виновной и назначил ей наказание – 2 года и 8 месяцев ограничения свободы. Был частично удовлетворен иск родного брата убитого и с обвиняемой взыскали 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Но родные убитого с решением суда не согласились, посчитав его несправедливым и слишком мягким, и подали апелляцию. Они настаивали на реальном лишении свободы. Однако областной суд оставил приговор без изменений.