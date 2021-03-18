В Рыбинске восстанавливают стадион "Сатурн"

В Рыбинске продолжается реконструкция стадиона "Сатурн". Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске продолжается реконструкция стадиона "Сатурн". В 2021 году завершат отделку восточной части сооружения. Сейчас подготавливают песок для устройства монолитной плиты трибуны, монтируют ограждение и стойки безопасности. Ближе к лету начнут укладывать плодородный грунт для футбольного поля.

- Помимо стадиона появится прямая беговая дорожка, легкоатлетический сектор с местами для прыжков в длину, с шестом, метания диска и молота, а для проведения Всероссийских легкоатлетических соревнований на стадионе установят современную систему судейской связи, - рассказали в правительстве Ярославской области.

Также благоустроят 18 тысяч квадратных метров территории возле "Сатурна".