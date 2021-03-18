В Ярославле пройдет областной день профориентации – «Мир профессий-2021»

7 апреля с 13.00 до 16.00 во Дворце молодежи (бывший «Гигант») газета «Комсомольская правда» и журнал «Антенна-Телесемь» предлагают учебным заведениям и школьникам встретиться на профориентированном мероприятии «Мир профессий-2021».

Учащимся старших классов это мероприятие поможет в выборе учебного заведения, а также подготовит к самостоятельным действиям в профессиональном и личностном самоопределении в условиях современного общества.

Представители учебных заведений проконсультируют будущих студентов о направлениях и профилях подготовки, по которым осуществляется набор, по условиям, правилам, и срокам приема в учебные заведения; представят профориентационные материалы: информационные ролики об учебной, научной и творческой деятельности, буклеты, листовки и многое другое.

Вход свободный! Приглашаем всех желающих!