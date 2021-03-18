Семь водителей оштрафовали в Ярославле за неправильную парковку у «Ауры»

Машины ставили вторым рядом Фото: Мэрия Ярославля

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд у торгового центра «Аура»: выявляли водителей – нарушителей правил парковки. В итоге попались семь человек.

Водители оставляли свои автомобили на проезжей части вторым рядом, тем самым создавали препятствия для движения другого транспорта. За подобное нарушителям грозит штраф – 1500 рублей.

На всех водителей, которые оставили свои машины, где придется, составлены акты об административных правонарушениях. Если водитель вовремя не появился, авто увозили на специализированную штрафстоянку.