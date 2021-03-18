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Общество18 марта 2021 12:46

Семь водителей оштрафовали в Ярославле за неправильную парковку у «Ауры»

Машины ставили вторым рядом
Полина Вачнадзе
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Машины ставили вторым рядом

Фото: Мэрия Ярославля

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд у торгового центра «Аура»: выявляли водителей – нарушителей правил парковки. В итоге попались семь человек.

Водители оставляли свои автомобили на проезжей части вторым рядом, тем самым создавали препятствия для движения другого транспорта. За подобное нарушителям грозит штраф – 1500 рублей.

На всех водителей, которые оставили свои машины, где придется, составлены акты об административных правонарушениях. Если водитель вовремя не появился, авто увозили на специализированную штрафстоянку.