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Происшествия18 марта 2021 10:59

Дождался, когда заснет: в Рыбинске брат сжег брата

Тело мужчины обнаружили пожарные после того, как потушили огонь в квартире
Полина Вачнадзе
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Тело мужчины обнаружили пожарные

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 13 на 14 марта пожарные приехали на вызов о возгорании в квартире на улице Ворошилова в Рыбинске. После того, как пламя было потушено, в комнате обнаружили труп мужчины, 45-летнего хозяина этой квартиры.

Осмотр показал – был совершен поджог. К работе следователей подключились сотрудники уголовного розыска и вместе, «по горячим следам» задержали подозреваемого: сводного брата погибшего.

Накануне пожара мужчины вместе распивали спиртные напитки, а потом поссорились.

- Обвиняемый дождался, когда его сводный брат заснет, после чего разлил легковоспламеняющуюся жидкость, поджег ее и скрылся с места преступления, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Подозреваемый задержан, готовится ходатайство о его заключении под стражу.

Криминал